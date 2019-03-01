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Климкин рассказал о регулярности кибератак на сеть МИД

Климкин рассказал о регулярности кибератак на сеть МИД
19:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины: По заявлению Климкина, компьютерную сеть МИД атакуют каждые 40 секунд.

За последние две недели компьютерная сеть МИД испытывает атаки каждые 40 секунд. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

По словам Климкина, Украина будет обсуждать с партнерами российское влияние и российские попытки влиять на украинские выборы - не только президентские, но парламентские и местные.

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"Мы говорим о киберугрозах. Могу сказать, что за последние две недели компьютерная сеть МИД имеет атаку каждые 40 секунд. Каждые 40 секунд пытаются ворваться в нашу компьютерную сеть. Можете представить, что делается в отношении других органов власти", - заявил министр.

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Все по теме:

МИД, Кибербезопасность, Кибератаки, Павел Климкин.
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