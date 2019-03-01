Вопрос прекращения контракта с главой "Нафтогаза" вне компетенции Кабмина

Новости Украины: Глава "Нафтогаза" заявил, что вопрос продления его контракта вне компетенции Кабинета министров.

Вопрос продления или прекращения контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины", как и вопрос суммы его заработной платы не входит в компетенцию Кабинета министров Украины, сообщил глава НАК Андрей Коболев в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

"Если внимательно посмотреть закон "Об акционерных обществах", в частности, 52 статью, там четко прописано, что условия моего контракта, его прекращения, сумма оплаты является исключительным полномочиями наблюдательного совета. Только он имеет право определять такие вопросы", – сказал он.

А.Коболев выразил надежду, что решение вопроса о размере его заработной платы будет отложено до окончания выборов с целью предотвращения предвыборных манипуляций.

НС предложил правительству и МЭРТ на протяжении первой недели марта провести встречу для урегулирования вопроса о зарплатах правления НАК с целью продолжения работы руководящего состава компании.

Ранее Кабмин заявил о намерении пересмотреть в сторону сокращения заработную плату руководителей государственных компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь, глава компании А.Коболев отметил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.