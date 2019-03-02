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На президентских выборах безопасность будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

На президентских выборах безопасность будут обеспечивать 131 тысяча полицейских
00:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Публичную безопасность на выборах президента будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что избирательный процесс на президентских выборах 31 марта будут обеспечивать 131 тысяча полицейских, сообщила пресс-служба МВД.

"131 тыс. человек со стороны МВД будут обеспечивать публичную безопасность во время выборов. Надеюсь, что СБУ будет нам помогать. Конечно, в 2014 году милиции было на 30 тыс. правоохранителей больше. Но, несмотря на это, мы готовы защитить избирательный процесс", - сказал А.Аваков во время прямого эфира на телеканале "Украина". По его словам, правоохранительная система находится под давлением, но готова обеспечивать безопасность выборов.

Аваков заявил о непредвзятом отношении к кандидатам в президенты

"Вся правоохранительная система находится под давлением. Потому что мы сейчас в специфической ситуации, которая происходит раз в пять лет, когда нам надо сделать выбор. Это не выбор президента, это выбор пути. И чем прозрачнее будут выборы, тем легитимен будет президент. Тем лучше будет жизнь", - отметил министр.

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Полиция, Наблюдатели, Арсен Аваков, Выборы 2019.
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