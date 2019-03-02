Скачать
Суббота, 02.03.2019
Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории
Порошенко: Качественные изменения продвигают украинскую идею на оккупированные территории
В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды
В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды
Руководство Зари наказало игроков за фиаско в Киеве
Руководство Зари наказало игроков за фиаско в Киеве
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце
Королева Рания с мужем и сыном на аудиенции у Елизаветы II в Букингемском дворце

В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды

В СБУ назвали стоимость избирательной пирамиды
00:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн.

Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн, сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими особами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты... Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн", - сказал В.Кононенко в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. "В нашем случае это "грязные наличные" легализированные незаконным путем", - пояснил он. В.Кононенко рассказал, что следственные действия продолжаются.

СБУ сорвала попытку вмешательства спецслужб РФ в выборы-2019

"Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат", - пояснил он. Координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Батькивщина, Кандидаты, Выборы 2019, Избирательная пирамида.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Короткие поздравления с началом весны 2019
02 Гройсман рассказал о вероятности снижения цен на газ и грядущих последствиях
03 Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: март 2019 года
04 Климкин предложил Грузии и Молдове совместно укреплять безопасность в Черном море
05 День в ООС: Ранен военнослужащий ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре столкнулись пять автомобилей
В Днепре столкнулись пять автомобилей
Гриценко рассчитывает на поддержку Вакарчука
Гриценко рассчитывает на поддержку Вакарчука
Глава СБУ уверил, что система &quot;Выборы&quot; устойчива
Глава СБУ уверил, что система "Выборы" устойчива
Звезда &quot;Ривердейла&quot; в коме
Звезда "Ривердейла" в коме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь