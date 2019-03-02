Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней

Новости Украины: Стало известно, во сколько обойдется ЦИК печать бюллетеней для выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена потратить на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента 166,3 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные ProZorro.

ЦИК намерена заключить договор об изготовлении бюллетеней с государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина". Сообщение о намерении заключить договор ЦИК опубликовала 22 февраля 2019 года.

Стоимость изготовления избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента, как указано, составляет 166,3 млн грн.

Ранее ЦИК утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 143 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 885 млн 287 тыс. 758 гривен.