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Арьев сообщил о планах пророссийских сил по возвращению РФ в ПАСЕ

Арьев сообщил о планах пророссийских сил по возвращению РФ в ПАСЕ
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель украинской делегации в ПАСЕ заявил, что многие боятся выхода России из Совета Европы.

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев подчеркивает, что снова поднимается вопрос относительно возвращения российской делегации в ПАСЕ, но не имеет полной поддержки.

"Последние дни провел в ПАСЕ. Пророссийские силы снова строят планы возвращения РФ. Они пока не имеют единодушной поддержки. Но многие боятся, что Россия выйдет из Совета Европы и Евросуд по правам человека - единственная структура, которая может прямо влиять на российские дела, - потеряет эту возможность", - написал В.Арьев на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он объясняет в ПАСЕ, что Россию больше всего устраивает такой вариант: выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ и унизить Совет Европы. "А перед выборами в Европарламент - так вообще идеально, гибридно, руками ПАСЕ уничтожить доверие к организации", - добавил В.Арьев.

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Как сообщалось, ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голоса, а также ввела ряд других ограничений после начала агрессии РФ против Украины. В 2017 году Москва приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

В конце февраля член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Борислав Береза написал в Фейсбуке, что в ПАСЕ планируют изменение санкционного режима против РФ, чтобы вернуть ее делегацию.

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ПАСЕ, Россия, ЕСПЧ, Владимир Арьев.
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