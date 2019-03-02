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Порошенко обещает, что украинцы "собственным карманом" почувствуют рост экономики

Порошенко обещает, что украинцы "собственным карманом" почувствуют рост экономики
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко обещает украинцам улучшение жизни в течение пяти лет ежемесячно.

Президент Украины Петр Порошенко обещает каждому гражданину ежемесячное улучшение жизни в ближайшие пять лет.

"Каждый гражданин Украины в течение следующих пяти лет почувствует на собственном кармане рост не только экономики, а возрастание своих финансовых возможностей. Каждый из нас, начиная с этого года, будет чувствовать, что жизнь каждого украинца меняется к лучшему ежемесячно", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу.

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Глава государства отметил, что еще три-четыре года назад он не мог этого обещать, поскольку по экономике страны "сильно ударила война, из-за которой Украина потеряла почти четверть промышленного потенциала".

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Экономический рост, Одесская область, Петр Порошенко.
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