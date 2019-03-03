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ЕС выделит €50 миллионов на поддержку безопасности на Азове

ЕС выделит €50 миллионов на поддержку безопасности на Азове
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Евросоюз в рамках специального проекта направит 50 млн евро на Азовское побережье, поддержку безопасности Мариуполя, Бердянска и на Черноморское побережье.

Специальный проект Евросоюза в поддержку безопасности на Азовском побережье из-за агрессии РФ предусматривает выделение 50 млн евро. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время Совета регионального развития в Одессе.

"Специальный проект 50 млн евро направляется на Азовское побережье, поддержку Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит", - сказал Порошенко.

По его словам, нет ни одной его встречи с руководством Евросоюза, где бы не шла речь о финансовой помощи.

"Это, к сожалению, в связи с агрессией Российской Федерации в нейтральных водах Черного моря", - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что при условии продолжения движения в европейском направлении количество европейских проектов для Украины будет увеличиваться.

"Если мы не оплошаем, если будем объединены, если мы продолжаем наше движение в Европу, количество европейских проектов будет только увеличиваться. И это не только доступ к технической помощи, а доступ к огромным финансовым ресурсам", - подчеркнул глава государства.

Напомним, командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко подчеркнул, что на протяжении 250 лет Россия стремиться доминировать в Черноморском регионе и обозначил цели, которые преследует страна-агрессор после событий в Керченском проливе – после захвата в плен 24 украинских военных моряков. Россия стремится легализовать территориальное море вокруг Крыма и наращивает там мощности своего флота.

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Все по теме:

ЕС, Бердянск, Мариуполь, Черноморское побережье, Азовское побережье, Специальный проект, Поддержка безопасности.
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