Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Украинцам начали выплачивать субсидии наличными
Гданьск выбрал нового мэра вместо Павла Адамовича
Гданьск выбрал нового мэра вместо Павла Адамовича
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Медведев прокомментировал избирательную кампанию в Украине и инцидент в Азовском море

Медведев прокомментировал избирательную кампанию в Украине и инцидент в Азовском море
10:46 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости Украины: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал инцидент в Керченском проливе с украинскими моряками "провокацией" со стороны Украины и прокомментировал предстоящие выборы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" вызывает опасения в законности предстоящих выборов в Украине.

По словам Медведева, Россия пока не понимает, с кем в Украине можно разговаривать, но подчеркивает, что в любом случае РФ будет уважать выбор украинцев и будет открыта к диалогу с новым руководством страны, если будет такое желание.

Премьер-министр РФ отметил, что очень важным будет то, станет ли эта победа честной и будут ли выборы в Украине легитимными.  По его словам. недавние события доказывают обратное. По его мнению, избирательная кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических и европейских норм.

Медведев подчеркнул, что Украина в начале старта избирательной кампании "под надуманными предлогами" приняла решение закрыть избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях, которые расположены на территории России. таким образом, около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Он считает это ущемлением избирательных прав граждан Украины.

Также Медведев заявил, что Украина нарушает порядок наблюдения за ходом голосования.  Россиянам запретили участвовать в наблюдении за выборами - даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. По его мнению, это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Он предположил, что нынешнему руководству Украины, очевидно, есть что скрывать.

Не обошел вниманием премьер-министр России Дмитрий Медведев и инцидент в Керченском проливе, когда 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины, ранили трех моряков и взяли их в плен.

Приток мигрантов из Украины в РФ сократился в более чем три раза

Отмечается, что он назвал этот инцидент "провокацией" со стороны Украины. Медведев заявил, что украинское руководство "использует российский фактор" для отвлечения внимания от "провалов во внутренней политике". При этом, премьер-министр РФ добавил, что "Россия хочет наладить отношения с Украиной", но из Киева против Москвы "постоянно звучат надуманные обвинения".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дмитрий Медведев, Избирательная кампания, Премьер-министр РФ, Президентские выборы в Украине 2019, Инцидент в Керченском проливе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
04 Винник рассказал, сколько стоит право участия в Евровидении
05 Архиепископа Климента отпустили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
Разрушительное торнадо в Алабаме: десятки погибших
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе ранен украинский военный
Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
Курс валют на 4 марта: евро дешевеет вслед за долларом
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Масленица 2019: поздравления в прозе для близких, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь