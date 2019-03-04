Медведев прокомментировал избирательную кампанию в Украине и инцидент в Азовском море

Новости Украины: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал инцидент в Керченском проливе с украинскими моряками "провокацией" со стороны Украины и прокомментировал предстоящие выборы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что "жесткая и грязная избирательная кампания" вызывает опасения в законности предстоящих выборов в Украине.

По словам Медведева, Россия пока не понимает, с кем в Украине можно разговаривать, но подчеркивает, что в любом случае РФ будет уважать выбор украинцев и будет открыта к диалогу с новым руководством страны, если будет такое желание.

Премьер-министр РФ отметил, что очень важным будет то, станет ли эта победа честной и будут ли выборы в Украине легитимными. По его словам. недавние события доказывают обратное. По его мнению, избирательная кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических и европейских норм.

Медведев подчеркнул, что Украина в начале старта избирательной кампании "под надуманными предлогами" приняла решение закрыть избирательные участки в своих дипломатических и консульских учреждениях, которые расположены на территории России. таким образом, около 3 миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Он считает это ущемлением избирательных прав граждан Украины.

Также Медведев заявил, что Украина нарушает порядок наблюдения за ходом голосования. Россиянам запретили участвовать в наблюдении за выборами - даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. По его мнению, это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Он предположил, что нынешнему руководству Украины, очевидно, есть что скрывать.

Не обошел вниманием премьер-министр России Дмитрий Медведев и инцидент в Керченском проливе, когда 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины, ранили трех моряков и взяли их в плен.

Отмечается, что он назвал этот инцидент "провокацией" со стороны Украины. Медведев заявил, что украинское руководство "использует российский фактор" для отвлечения внимания от "провалов во внутренней политике". При этом, премьер-министр РФ добавил, что "Россия хочет наладить отношения с Украиной", но из Киева против Москвы "постоянно звучат надуманные обвинения".