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Сто дней в русском плену: Родственники украинских пленных моряков записали видео

Сто дней в русском плену: Родственники украинских пленных моряков записали видео
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Родственники украинских военнопленных моряков, которые находятся в российском плену уже 100 дней, сняли видео в их поддержку.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что в понедельник, 4 марта, прошло ровно 100 дней, как 24 украинских моряка находятся в российском плену.

Омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook опубликовала видео, которое самостоятельно сняли родственники украинских военнопленных в поддержку наших ребят. 

Украинский омбудсмен под видео в очередной раз призвала Россию освободить украинских военнопленных моряков и призвала всех, кому небезразлична их судьба повторять эти важные слова. Денисова добавила, что Украина, вместе со всеми цивилизованными странами мира, призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года. Она пообещала, что и в дальнейшем не будет отступать, пока все украинские герои не вернутся домой.

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Напомним,  25 ноября 2018 года пограничные корабли России в районе Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также 24 моряков. В последствии, подконтрольные России "суды" в оккупированном Крыму арестовали на два месяца всех моряков, после чего их перевезли в Москву.

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Видео, Поддержка, Родственники, Людмила Денисова, Российский плен, Украинские пленные моряки.
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