Тимошенко спела "Червону руту" в музее Ивасюка: видео

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в музее украинского композитора Владимира Ивасюка в Черновцах спела его известную песню "Червона рута".

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко посетила музей композитора и поэта Владимира Ивасюка в Черновцах.

Кандидат в президенты Украины на своей странице в Facebook написала, что сегодня, 4 марта, известному украинскому композитору исполнилось бы 70 лет, но ему навсегда будет 30. Также, депутат подчеркнула, что его всемирно известная песня "Червона рута" является духовным гимном нации, песня ее души, ее большого сердца.

По мнению Тимошенко, тоталитарная советская власть знала, кого убивать и целила прямо в душу, чувствовала, откуда подстерегает опасность на нее. Также, она добавила, что песня Червона рута" способна пробудить в человеке лучшее и великое.

По ее мнению, существуют официальные песни, гимны и марши, прославляющие государство, а есть духовный гимн нации, песня ее души, ее большого сердца. Тимошенко считает эту композицию песней всей Украины, которая способна вызывать и слезы, и радость, и гордость. В заключение, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко исполнила эту легендарную песню.

Ранее сообщалось, что лидер "Батькивщины" пообещала в случае избрания ее кандидатуры президентом Украины, что ей никто не помешает вернуть все сбережения Сбербанка б.СССР, которые будут проиндексированы. Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более - 150 тыс. грн. Ю.Тимошенко также подчеркнула, что будут увеличены пенсии за счет проведения пенсионной реформы и сделать это можно будет за 2-3 месяца.