В случае второго тура выборов ЦИК напечатает 60 млн бюллетеней

Новости Украины: В ЦИК заявляют, что 60 миллионов бюллетеней напечатают в случае, если в первом туре не будет избран президент.

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что 60 миллионов бюллетеней напечатают в случае, если в первом туре не будет избран президент.

Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Согласно закону о выборах президента, Центризбирком должен профинансировать изготовление бюллетеней на первый тур и повторное голосование в случае, если 31 марта не будет избран президент Украины», - отметили в ведомстве.

«Исходя из того, что в Государственном реестре избирателей зарегистрировано более 29 миллионов избирателей и из того, что закон требует напечатать на полпроцента больше бюллетеней, чем есть избирателей в реестре, и, учитывая возможность повторного голосования, Центризбирком заказал печать 60 миллионов бюллетеней», - сказал собеседник.

В ЦИК уточнили, что бюллетени на второй тур начнут печатать сразу после определения двух победителей первого тура.

Если же президент будет избран во время голосования в первом туре, то печатание бюллетеней будет отменено.

Ранее сообщалось, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" Зеленский лидирует в президентской гонке с 25,1%, у Порошенко - 16,6%, у Тимошенко - 16,2%.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намерена потратить на изготовление избирательных бюллетеней для голосования за кандидатов на пост президента 166,3 млн грн.