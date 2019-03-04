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Понедельник, 04.03.2019
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
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Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность

Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
15:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 1998 года не получает заработную плату на государственной службе, а перечисляет деньги на благотворительность.

Президент Украины Петр Порошенко на Совете регионального развития Николаевской области в понедельник, 4 марта заявил, что ситуация с уровнем оплаты заработной платы требует существенного усовершенствования.

Порошенко заявил о необходимости навести порядок с чрезвычайно высокими и низкими зарплатами. Он подчеркнул, что считает это одним из первых приоритетов, который нужно начинать выполнять немедленно.

Глава государства комментируя уровень своей зарплаты заявил, что не получает жалование еще с 1998 года, , а перечисляет ее на благотворительность.

При этом, президент Украины Петр Порошенко отметил, что на сегодняшний день, уровень заработной платы главы государства составляет 28 тысяч гривень. Он отметил, что сегодня некоторые работники судебного корпуса или следователи получают зарплату в 5 или в 10 раз выше, чем президент, а иногда на отдельных госпредприятиях и в 100 раз выше. В связи с таким положением дел, президент Украины считает необходимым  убрать какие-либо специализированные законы, которые предусматривают избирательное повышение.

В заключение, президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает необходимым повышать зарплаты  государственным служащим, так как у них работа не менее ответственна, чем у кого-либо другого.

Ранее сообщалось, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала отказался назвать размер своей заработной платы, сославшись на корпоративные правила, которые, по его словам, запрещать комментировать ее размер. Коболев поделился, что по украинским меркам зарплата большая. Он добавил, что его месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой, а сколько точно - можно считать.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Размер зарплаты президента Украины, Перечисляет зарплату на благотворительность.
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