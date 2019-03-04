Коболев о размере своей зарплаты: Более семи цифр до запятой

Новости Бизнеса: Глава правления НАК "Нафтогаз Украины"Андрей Коболев отказался назвать размер своей заработной платы, сославшись на корпоративные правила.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины"Андрей Коболев в эфире программы отказался назвать размер своей заработной платы. Отмечается, что он сослался на корпоративные правила, которые, по его словам, запрещать комментировать ее размер.

При этом, Коболев поделился, что по украинским меркам зарплата большая. Он добавил, что его месячная зарплата в цифровом виде - это более семи цифр до запятой, а сколько точно - можно считать.

При этом, глава НАК "Нафтогаз Украины" объяснил. что не заполняет электронную декларацию, так как находится вне пределов действия соответствующего законодательства.

Ранее, Коболев заявлял, что его заработная плата определялась согласно действующему постановлению Кабинета министров. Контракт главы правления НАК Андрея Коболева истекает 22 марта 2019 года. Наблюдательный совет вынес на обсуждение Кабинета министров новый контракт, но он пока не согласован.

Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" штрафа в размере $4,6 млрд. По итогам решений двух арбитражных споров на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 млрд.

В конце мая набсовет "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн. Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.