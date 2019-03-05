Геращенко назвал мотивы убийства фигуранта "дела бриллиантовых прокуроров"

Новости Украины: Экс-собственника ювелирного завода Киселева могли убить из-за долгов или личного конфликта.

Бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев мог быть убит по причинам, не связанным с резонансным т.н. "делом бриллиантовых прокуроров", из-за долгов или личного конфликта, заявляет народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

При этом А.Геращенко, как и ранее экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе, называет С.Киселева свидетелем в "деле бриллиантовых прокуроров".

"Сегодня в Киеве был убит основной свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров" Сергей Киселев. На сегодня не можем утверждать, что убийство было связано именно с этим делом", - сказал А.Геращенко в комментарии ТСН во вторник.

"Киселев был крупным предпринимателем, работал в сфере золота, драгоценных металлов, и, соответственно, у него могли быть какие-то денежно-кредитные моменты, личные столкновения с кем-то. На сегодня можем утверждать, что это умышленное убийство и скорее всего заказное. Полиция устанавливает исполнителей, заказчиков и организаторов преступления", - добавил он.

Как сообщалось, во вторник на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев.

По информации экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил в "деле бриллиантовых прокуроров" в качестве свидетеля, и "рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у А.Корнийца, также пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота". "В показаниях (С.Киселев – ред) называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Также рассказал, что взамен на то, что забудет об украденных при обыске нале и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - сообщил экс-замгенпрокурора.

В то же время фигурант "дела бриллиантовых прокуроров", экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что С.Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля, однако обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов. "Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований, что и было сделано", - рассказал он.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко также заявил, что С.Киселев в "деле бриллиантовых прокуроров" свидетелем не был.