ГПУ отрицает, что Киселев - фигурант "дела бриллиантовых прокуроров"

Новости Украины: Убитый в Киеве экс-собственник ювелирного завода не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров".

Убитый в Киеве бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев не проходил в резонансном "деле бриллиантовых прокуроров" ни в качестве свидетеля, ни в качестве заявителя, ни в качестве потерпевшего, заявляет пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин. Напомню, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах", - написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров - неправда", - подчеркнул спикер Генпрокуратуры.

Как сообщалось, во вторник на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев.

По информации экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил в "деле бриллиантовых прокуроров" в качестве свидетеля, и "рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у А.Корнийца, также пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота". "В показаниях (С.Киселев – ред) называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Также рассказал, что взамен на то, что забудет об украденных при обыске нале и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - сообщил экс-замгенпрокурора.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также назвал С.Киселева "основным свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров". В то же время, он заявил, что в настоящее время нельзя утверждать, "что убийство было связано именно с этим делом", и допустил, что бизнесмен мог быть убит из-за долгов или личного конфликта.

В то же время фигурант "дела бриллиантовых прокуроров", экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что С.Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля, однако обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов. "Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований, что и было сделано", - рассказал он.