Скачать
Вторник, 05.03.2019
Нацбанк объяснил сокращение международных резервов в феврале
Нацбанк объяснил сокращение международных резервов в феврале
США рекомендуют уволить главу САП Холодницкого
США рекомендуют уволить главу САП Холодницкого
Спортивный Оскар Украины: все претенденты
Спортивный Оскар Украины: все претенденты
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

ГПУ отрицает, что Киселев - фигурант "дела бриллиантовых прокуроров"

ГПУ отрицает, что Киселев - фигурант "дела бриллиантовых прокуроров"
18:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Убитый в Киеве экс-собственник ювелирного завода не был свидетелем в деле "бриллиантовых прокуроров".

Убитый в Киеве бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев не проходил в резонансном "деле бриллиантовых прокуроров" ни в качестве свидетеля, ни в качестве заявителя, ни в качестве потерпевшего, заявляет пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Убитый гражданин Киселев не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследовала Генпрокуратура. Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое уже слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся бывшие прокуроры Корниец и Шапакин. Напомню, что эти прокуроры были задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах", - написал А.Лысенко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

"Соответственно, заявление о якобы убийстве главного свидетеля в деле "бриллиантовых прокуроров - неправда", - подчеркнул спикер Генпрокуратуры.

Как сообщалось, во вторник на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева неизвестный застрелил находившегося в припаркованном у высотного жилого дома автомобиле мужчину 1960 года рождения, после чего скрылся с места преступления. Позже появилась информация, что убитый - бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев.

По информации экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый проходил в "деле бриллиантовых прокуроров" в качестве свидетеля, и "рассказывал, как с его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске у А.Корнийца, также пропало несколько миллионов долларов и десяток килограмм золота". "В показаниях (С.Киселев – ред) называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и заместителя министра МВД. Также рассказал, что взамен на то, что забудет об украденных при обыске нале и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло", - сообщил экс-замгенпрокурора.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также назвал С.Киселева "основным свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров". В то же время, он заявил, что в настоящее время нельзя утверждать, "что убийство было связано именно с этим делом", и допустил, что бизнесмен мог быть убит из-за долгов или личного конфликта.

Геращенко назвал мотивы убийства фигуранта "дела бриллиантовых прокуроров"

В то же время фигурант "дела бриллиантовых прокуроров", экс-зампрокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что С.Киселев не проходил в указанном деле в качестве свидетеля, однако обращался с заявлением о возвращении изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней совокупной массой в несколько сотен килограммов. "Это было его обращение, в котором Генеральная прокуратура ему отказала, а потом Печерский суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований, что и было сделано", - рассказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Генпрокуратура, Сергей Киселев, Андрей Лысенко, Дело "бриллиантовых прокуроров", Убийство в Киеве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Второй этап медицинской реформы: что нужно знать украинцам
03 Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки
04 Субсидии наличными и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы в марте
05 Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко назвал мотивы убийства фигуранта &quot;дела бриллиантовых прокуроров&quot;
Геращенко назвал мотивы убийства Киселева
В обновленном списке Forbes Ахметов заработал $0,5 млрд
В обновленном списке Forbes Ахметов заработал $0,5 млрд
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
&quot;Евровидение-2019&quot;: билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы
"Евровидение-2019": билеты, проданные не по правилам, будут аннулированы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь