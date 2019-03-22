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Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента
10:56 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: пресс-служба СНБО

Новости Украины: Секретарь СНБО считает, что на сегодняшний день Петр Алексеевич Порошенко - наиболее подготовленный кандидат.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, заявляет, что поддерживает действующего главу государства Петра Порошенко на запланированных на 31 марта президентских выборах.

В интервью телеканалу "1+1", отвечая на предположение, что он, возможно, не поддерживает на предстоящих выборах чью-либо кандидатуру, А.Турчинов ответил: "Почему? Я считаю, что сегодня, в сложившихся условиях, Петр Порошенко наиболее подготовленный".

На вопрос о другом кандидате в президенты, комике Владимире Зеленском, секретарь СНБО сказал, что хорошо знает г.Кривой Рог, откуда тот родом, поскольку длительное время там работал, и назвал В.Зеленского "симпатичным молодым человеком" и "земляком". В то же время, он сообщил, что не общается с другим кандидатом, лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко с 2014 года, несмотря на очень длительную историю их сотрудничества, а на вопрос о причине разрыва контактов ответил, что этот вопрос нужно адресовать ей.

Секретарь СНБО рассказал, что 31 марта отмечает день рождения, что у его коллег есть "мода" в такой день "на неделю уезжать куда-то за границу", но он намерен проголосовать. "Вы знаете, я хотел бы отдохнуть, но ведь надо будет проголосовать, безусловно", - сказал он.

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А.Турчинов также заявил, что не собирается баллотироваться в Верховную Раду на запланированных на осень парламентских выборах. "Я пока не собираюсь вообще идти на парламентские выборы. Неужели в жизни больше ничего нет интересного, чем парламентские выборы, депутатская должность? Я бы не хотел бы снова становиться народным депутатом", - сказал он.

Секретарь СНБО дал понять, что рассматривает возможность остаться после выборов на нынешней должности. На вопрос, изменит ли он свое решение об участии в парламентских выборах, если ему предложат должность премьера, он сказал: "Я думаю, что фантазировать нам нет смысла. В стране будет небезопасно. Позовут – и снова придем, и снова спасем".

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А.Турчинов не стал комментировать расследование в отношении его бывшего заместителя Олега Гладковского по делу о коррупции в оборонно-промышленном комплексе, подчеркнув, что установить его вину может исключительно суд.

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Выборы, Церковь, Александр Турчинов, СНБО, Петр Порошенко, ПЦУ.
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