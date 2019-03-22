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Тимошенко рассказала, намерена ли покинуть Украину в случае поражения на выборах

Тимошенко рассказала, намерена ли покинуть Украину в случае поражения на выборах
13:41 Пт, 22 Март 2019 Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что не покинет страну в случае своего поражения на президентских выборах в Украине.

Кандидат в президенты Украины, лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала уверила, что в случае своего поражения на президентских выборах в Украине не собирается покидать страну.

По словам Тимошенко, во времена президентства Виктора Януковича, ее за 3 дня предупредили об аресте и у нее была возможность покинуть страну, ей даже организовали "зеленый коридор". 

По словам кандидата в президенты Украины, она могла искать себе убежище в других странах мира, но вместо этого  выехала на конгресс Европейской народной партии и зная об аресте, вернулась в Украину.

Также, кандидат в президенты Украины заявила, что предыдущей власти не было чего предъявить миру в ее обвинение и сейчас ей нечего бояться и нет причин бежать из своей страны.

Напомним, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в эфире телепрограммы не исключил возможное объединение с Юлией Тимошенко. По его словам, создание такой коалиции возможно для того, чтобы достигнуть мир на Донбассе. По словам кандидата в президенты Украины. он готов объединить силы и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

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Все по теме:

Юлия Тимошенко, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Не планирует, Покидать Украину, Поражение на выборах президента Украины.
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