Не приняли ни одной поправки: Рада завершила пленарную неделю

Новости Украины: Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пятничное заседание парламента

Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу закрыто, работа в пленарном режиме продолжится после первого тура выборов президента Украины.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид, закрывая пленарное заседание в пятницу, напомнила, что в следующее воскресенье, 31 марта, в Украине состоятся выборы главы государства и призвала к ответственности в выборе.

В пленарном режиме Верховная Рада будет работать 9-12 апреля.

25-29 марта нардепы работают с избирателями, а 1-5 апреля - в комитетах, комиссиях и фракциях.

На пленарном заседании в пятницу после традиционного часа вопросов к правительству народные депутаты рассмотрели 3 поправки к законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Таким образом, всего парламентарии прошли 1220 поправок к законопроекту из 2082, не поддержав ни одну из них.

Рассмотрение проекта закона во втором чтении продолжится на следующей пленарной неделе.