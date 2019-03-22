Не приняли ни одной поправки: Рада завершила пленарную неделю

Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу закрыто, работа в пленарном режиме продолжится после первого тура выборов президента Украины.
Вице-спикер парламента Оксана Сыроид, закрывая пленарное заседание в пятницу, напомнила, что в следующее воскресенье, 31 марта, в Украине состоятся выборы главы государства и призвала к ответственности в выборе.
В пленарном режиме Верховная Рада будет работать 9-12 апреля.
25-29 марта нардепы работают с избирателями, а 1-5 апреля - в комитетах, комиссиях и фракциях.
На пленарном заседании в пятницу после традиционного часа вопросов к правительству народные депутаты рассмотрели 3 поправки к законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Таким образом, всего парламентарии прошли 1220 поправок к законопроекту из 2082, не поддержав ни одну из них.
Рассмотрение проекта закона во втором чтении продолжится на следующей пленарной неделе.