Принятие Закона об украинском языке затягивается

Новости Украины: Представительница одной из партий прогнозирует, что законопроект попробуют принять между двумя турами выборов

В преддверии выборов языковой вопрос не считается популярным. Так, поправки к Закону об украинском языке рассматриваются уже две недели. Поэтому принятие документа могут включить в повестку дня только после первого тура.

Так считает депутат Виктория Сюмар. По мнению политика, рассмотрение документа затягивают, поскольку некоторые участники президентских выборов рискуют потерять часть электората в случае голосования за этот проект. Поэтому не стоит ждать немедленного принятия этого закона, тем более, когда многие поправки к нему представители Верховной Рады не поддержали.

"Если он (Закон, ред.) не будет принят ко второму туру президентских выборов, то после президентских выборов он может быть провален», – сказала депутат. Также она добавила, что рассмотрение законопроекта прогнозируется на пленарный четверг, и подтверждение поправок вместе может затянуться.