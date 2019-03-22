Кандидата в президенты вызвали в НАПК для дачи объяснений

Новости Украины: НАПК вызывает Вилкула 27-28 марта для дачи объяснений по признакам конфликта интересов.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) вызывает 27-28 марта кандидата в президенты Украины, замглавы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула для дачи объяснений по признакам конфликта интересов.

Как сообщается в пятницу НАПК на странице в соцсети Фейсбук, А.Вилкул приглашается в Нацагентство в 10:00 (или в течение рабочих часов) 27 или 28 марта (повторно) для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административном правонарушении по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По этим же причинам НАПК вызывает внефракционного народного депутата Украины Вадима Кривохатька (в 10:00 или в течение рабочих часов 27-28 марта) и заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Вячеслава Непопа (27 марта в течение рабочих часов).

Всего НАПК приглашает 15 человек для дачи объяснений относительно возможных административных правонарушений .

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время рассмотрения поправок в законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в Верховной Раде попросил выключить микрофон Александру Вилкулу, когда тот начал выступать с трибуны на русском языке.

Как сообщалось, активисты партии "Национальный корпус" облили зеленкой кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула в г.Бердянск Запорожской области.