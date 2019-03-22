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Порошенко заявил, что признает выбор украинского народа

Порошенко заявил, что признает выбор украинского народа
23:22 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко: Я готов признать победу украинского народа.

Президент Украина Петр Порошенко заявляет, что признает любой результата президентских выборов в Украине.

"Я готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы – это победа украинского народа, кто бы ни победил", - сказал он в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером. П.Порошенко подчеркнул, что он уверен в своей победе, но ключевым считает, чтобы выборы прошли свободно.

"Я заявляю, что будет абсолютно жесткое и четкое требование к правоохранительным органам защитить выборы, остановить экстремистов, не дать возможность пролиться крови. И хочу заверить наших украинских граждан, что я как президент буду прилагать максимум усилий для защиты конституционных прав и свобод граждан", - сказал он, говоря о возможных попытках со стороны РФ сорвать выборы президента Украины. П.Порошенко также выразил убеждение, что правоохранительные органы должны жестко реагировать на любые попытки подкупа избирателей со стороны всех кандидатов в президенты.

Порошенко обещает возобновить "нормандский формат", но после выборов

"Действительно, в рамках уголовных дел были найдены миллионы или десятки миллионов гривень, которые использовались тем или иным образом. То, что правоохранительные органы отреагировали на это, по крайней мере, были изъяты средства и задержаны определенные лица, я буду это поддерживать, независимо от того, к какой политической силе принадлежат те, кто попытаются дискредитировать доверие мира к выборам", - отметил президент.

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Кандидат, Петр Порошенко, Голосование, Выбор, Народ, Выборы 2019.
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