Президент считает, что ситуация на рынке газа позволяет не повышать цену

Новости Украины: Петр Порошенко уверил, что ситуация на рынке газа позволяет в мае не повышать цену на природный газ для населения.

Сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированное на 1 мая 2019г, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Текущая ситуация на рынке дает возможность в мае месяце не повышать цены на газ", - сказал он в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Глава государства добавил, что будет "твердо стоять на позиции" отказа запланированного на 1 мая повышения стоимости газа для бытовых потребителей, аргументируя это сегодняшней ценовой ситуацией на природный газ, прибыльностью НАК "Нафтогаз Украины", а также повышением энергоэффективности и рядом других факторов.

По словам президента, об этом также ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман и было соответствующее сообщение от НАК "Нафтогаз Украины". В конце 2018г о грядущем с 1 мая 2019 года повышении стоимости газа для населения сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Вместе с тем, 14 марта 2019г глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что прогнозирует снижение в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабинета министров о спецобязательствах (PSO). "Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о PSO", - написал он в "Фейсбук".

По расчетам А.Коболева, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м. В этой связи А.Коболев вновь предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

"У украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них поставщик только один - частная компания газсбыт. Обеспечивать его газом обязан "Нафтогаз", потому что есть постановление о возложении спецобязательств. Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - добавил он.

Вечером того же дня премьер-министр Украины Владимир Гройсман не одобрил предложение НАК "Нафтогаз Украины" об отмене специальных обязательств (PSO) по продаже газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ), возложенных на НАК.

"Правительство ограничило цену на газ. Она не может быть выше 8,55 (грн за 1 куб. м – ИФ). Если "Нафтогаз" сможет продавать газ дешевле, я полностью это поддержу… Что касается предложения "Нафтогаза" (об отмене PSO – ИФ), думаю, что там может быть ловушка. Они нам предлагают отменить ограничение в 8,55 грн. Если мы отменим это ограничение, то завтра "Нафтогаз" может продавать газ уже не по этой цене, а по цене в 10 грн или 11 грн, например. Поэтому верхний предел - 8,55 грн, а все, что ниже этого, я приветствую", – сказал он.