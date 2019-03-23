Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Президент считает, что ситуация на рынке газа позволяет не повышать цену

Президент считает, что ситуация на рынке газа позволяет не повышать цену
01:10 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко уверил, что ситуация на рынке газа позволяет в мае не повышать цену на природный газ для населения.

Сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированное на 1 мая 2019г, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Текущая ситуация на рынке дает возможность в мае месяце не повышать цены на газ", - сказал он в интервью телеканалу "Украина" в пятницу вечером.

Глава государства добавил, что будет "твердо стоять на позиции" отказа запланированного на 1 мая повышения стоимости газа для бытовых потребителей, аргументируя это сегодняшней ценовой ситуацией на природный газ, прибыльностью НАК "Нафтогаз Украины", а также повышением энергоэффективности и рядом других факторов.

По словам президента, об этом также ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман и было соответствующее сообщение от НАК "Нафтогаз Украины". В конце 2018г о грядущем с 1 мая 2019 года повышении стоимости газа для населения сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Вместе с тем, 14 марта 2019г глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что прогнозирует снижение в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабинета министров о спецобязательствах (PSO). "Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о PSO", - написал он в "Фейсбук".

По расчетам А.Коболева, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит по 8550 грн/тыс. куб. м. В этой связи А.Коболев вновь предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

"У украинских бытовых потребителей выбора нет. Для абсолютного большинства из них поставщик только один - частная компания газсбыт. Обеспечивать его газом обязан "Нафтогаз", потому что есть постановление о возложении спецобязательств. Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - добавил он.

Вечером того же дня премьер-министр Украины Владимир Гройсман не одобрил предложение НАК "Нафтогаз Украины" об отмене специальных обязательств (PSO) по продаже газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ), возложенных на НАК.

Порошенко обещает возобновить "нормандский формат", но после выборов

"Правительство ограничило цену на газ. Она не может быть выше 8,55 (грн за 1 куб. м – ИФ). Если "Нафтогаз" сможет продавать газ дешевле, я полностью это поддержу… Что касается предложения "Нафтогаза" (об отмене PSO – ИФ), думаю, что там может быть ловушка. Они нам предлагают отменить ограничение в 8,55 грн. Если мы отменим это ограничение, то завтра "Нафтогаз" может продавать газ уже не по этой цене, а по цене в 10 грн или 11 грн, например. Поэтому верхний предел - 8,55 грн, а все, что ниже этого, я приветствую", – сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Цены, Президент, Заявление, Петр Порошенко, Май.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь