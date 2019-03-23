Россия заверяет, что Павел Гриб на здоровье не жалуется

Новости Украины: Россия заявила, что Павел Гриб не жалуется на здоровье и голодовку не объявлял.

Украинец Павел Гриб, которого суд в РФ приговорил к шести годам лишения свободы за "подстрекательство к теракту", после возвращения в СИЗО якобы продолжает принимать пищу. Такое заявление опубликовал “Интерфакс” со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонида Петрашиса.

"Я связывался с руководством СИЗО. Павел Гриб после возвращения из зала суда был осмотрен врачом, жалоб на состояние здоровья не высказывал, о голодовке не заявлял и продолжает принимать пищу", - приводит слова Петрашиса российское информагентство.

Накануне Гриб выступил с последним словом в суде, и заявил, что не признает выдвинутых ему обвинений в “терроризме”. Ранее украинский омбудсмен заявила, что Грибу требуется срочная операция на сердце.

Украинец Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Гомельской области Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Позже в интервью девушка призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ России. В сентябре стало известно, что он находится в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ.

По словам родственников парня, у Павла портальная гипертензия - синдром повышенного давления в системе воротной вены, который сопровождается увеличением селезенки, варикозным расширением вен пищевода и желудка, асцитом, печеночной недостаточностью, и он должен постоянно принимать поддерживающие препараты.