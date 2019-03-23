Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Зеленский предлагает снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Зеленский предлагает снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей
05:54 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский планирует ввести закон, который снимет неприкосновенность с президента, депутатов и судей.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает одним законом снять неприкосновенность с президента страны, народных депутатов и судей.

"Пусть это прозвучит популистически, но в таком формате никто не предлагал и не читал в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей. Все это должно быть в одном законе, желательно", - сказал он в программе "Интервью с кандидатом в президенты" на телеканале ICTV. В.Зеленский указал, что Верховная Рада может снять неприкосновенность с президента, но заблокировать снятие ее с депутатов.

Зеленский: Коломойский мне не хозяин

Отвечая на замечание о том, что неприкосновенность депутатов и президента записана в Конституции Украины, а неприкосновенность судей является "немного другим" вопросом, В.Зеленский сказал: "Наши правовые эксперты и юристы уже готовят этот законопроект. Посмотрим".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Закон, Президент, Кандидат, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь