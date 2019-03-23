Группа послов G7 написала письмо Авакову с предупреждением

Новости Украины: Группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат.

Издание "Радио Свобода" получило подтверждение, что послы стран "Группы семи" (G7) адресовали письмо Арсену Авакову с предупреждением относительно угрозы деятельности "экстремистских движений" и возможного срыва выборов. Об этом пишет в своей статье журналист Кристофер Миллер, передает Радио Свобода.

В статье говорится, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) получило копии двух писем, подготовленных Группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады, США и Японии".

В письме, адресованном Авакову от 15 марта, посол Франции в Украине Изабель Дюмон от имени своих коллег написала, что "группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат".

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", – заявила Изабель Дюмон.

По ее словам, письмо на украинском и английском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день. Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил Радио Свобода, что Аваков его получил.

Кристофер Миллер в своей статье пишет о "тонкой, завуалированной ссылке на "Национальный корпус" и "Национальные дружины" в письме, о котором рассказала Дюмон.

"Национальные дружины" связаны с полком "Азов" (полк является автономной частью Нацгвардии Украины) и партией "Национальный корпус", которые имеют праворадикальную идеологию. "Нацдружини" заявляют, что их цель - обеспечение порядка на улицах, но они часто прибегают к силовым методам.

31 марта в Украине состоятся выборы президента. Министр внутренних дел Арсен Аваков убежден, что Национальные дружины и Национальный корпус не помешают проведению выборов.