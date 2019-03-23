Гриценко сообщил, с кем из кандидатов хочет выйти во второй тур выборов

Новости Украины: Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что во второй тур выборов президента Украины хотел бы выйти с Владимиром Зеленским.

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что считает еще одного кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского интересным для себя оппонентом во втором туре выборов.

По словам Гриценко, из мировоззренческой точки зрения самой интересной во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский. При этом, он спрогнозировал, что в паре Гриценко-Порошенко или Гриценко-Тимошенко, он все равно побеждает, а в если выйдет во второй тур с Зеленским, это для него будет вызов.

При этом, лидер партии "Гражданская позиция" отметил, что готов к такому вызову и уверен, что ему хватит сил его успешно преодолеть.

Гриценко подчеркнул, что Украине на данном критически важном этапе нужен профессионализм, мораль, опыт и готовность поддержать молодое, драйвовое, креативное поколение. По его словам, такая возможность появится во время его первого и единственного президентского срока.

Напомним, Гриценко призвал лидера популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука публично высказать свою позицию на предстоящих президентских выборах. По мнению Гриценко, такие личности, как Святослав Вакарчук не имеют права промолчать, а наоборот - должны заявить о своей позиции, независимо от того, кого из кандидатов он решит поддержать.