Сенатор США приехала в Украину

Новости Украины: Сенатор США Блэкберн прибыла в Украину для обсуждения вопросов украинско-американского военного партнерства.

В Украину прибыла с визитом член комитета Сената США по вооруженным силам Марша Блэкберн, сообщает посольство США в Украине.

"Мы рады приветствовать сенатора Маршу Блэкберн из комитета Сената США по вооруженным силам, прибывшую сегодня в Украину, чтобы провести встречи относительно военного партнерства между Украиной и США", - сказано в сообщении американского посольства на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что присоединившись к НАТО, страна потенциально сможет снизить траты на сектор обороны и безопасности с нынешних 6% ВВП до предусмотренных для членов Альянса 2% ВВП, улучшить ситуацию с безопасностью внутри государства, а также прекратить гибель украинцев в конфликте на Донбассе.