"Это символ доверия и поддержки": Порошенко рассказал об иностранных инвестициях

Новости Украины: Инвестиции осуществляются в сектор АПК - выращивание и переработку, в энергетику, в том числе альтернативную, в машиностроение.

Иностранные инвестиции, осуществляемые во время войны, свидетельствуют о доверии и поддержке Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

"5 лет назад мы вместе определили план движения, этот план является правильным и выверенным. Об этом убедительно свидетельствуют полученные результаты. Одним из таких доказательств являются иностранные инвестиции. Они были вложены во время войны - когда инвесторам очень непросто принимать решения. Это символ доверия и поддержки", - сказал Порошенко.

Он, в частности, рассказал, что инвестиции осуществляются в сектор АПК - выращивание и переработку, в энергетику, в том числе альтернативную, в машиностроение.

"Уже 5 лет мы идем своей дорогой - дорогой возвращения Украины в семью европейских народов. Ни российская агрессия, ни предвыборные гонки не заставили и не заставят нас обратиться вспять, свернуть с нашего пути. Курс определен Революцией Достоинства", - отметил Президент.

Порошенко подчеркнул, что готовность инвесторов вкладывать средства является свидетельством того, что инвесторы также готовы работать над планом развития Украины.

"Это доверие к власти, к обществу, к людям. Украина идет по правильному пути, демонстрирует весомые результаты. О позитиве необходимо напоминать. Стоит объяснять, что он не является случайным. Следует вспоминать, как настойчиво мы шли к каждому отдельному пункту", - добавил Президент.