Геращенко: Сценарий Зеленского по миротворцам "путинский"

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко уверена, что украинский парламент никогда не проголосует за российский вариант размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее интервью кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского телеканалу ICTV. В частности, по словам Геращенко, Зеленский выступает за российский сценарий введения миротворческой миссии, а именно - на линию разграничения.
"Это - как раз путинский сценарий. Российская делегация уже год назад подала соответствующую "инициативу" в Совбез ООН с предложением ввести гибридную "миротворческую миссию" по охране СММ ОБСЕ и поставить ее на линии разграничения. То есть, чтобы миротворцы охраняли одну часть Украины от другой, реализуя таким образом сценарий Кремля о "внутреннем конфликте, гражданской войне" и навсегда отрезав от Украины Донбасс ", - пояснила первый вице-спикер.
В связи с этим Геращенко заявила, что единственная миротворческая миссия, которая возможна на Донбассе - это миротворческая миссия ООН без россиян на всей оккупированной территории.
При этом она напомнила, что введение миротворцев требует ратификации украинского парламента, и выразила убеждение, что "никогда украинский парламент не проголосует за гибридную российскую авантюру", которую поддерживает Зеленский. Также, по мнению Геращенко, против такой "миссии" на линии разграничения восстанут украинцы.