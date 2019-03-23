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Геращенко: Сценарий Зеленского по миротворцам "путинский"

Геращенко: Сценарий Зеленского по миротворцам "путинский"
23:31 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Геращенко заявила, что Владимир Зеленский планирует пойти по "путинскому сценарию".

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко уверена, что украинский парламент никогда не проголосует за российский вариант размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя вчерашнее интервью кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского телеканалу ICTV. В частности, по словам Геращенко, Зеленский выступает за российский сценарий введения миротворческой миссии, а именно - на линию разграничения.

"Это - как раз путинский сценарий. Российская делегация уже год назад подала соответствующую "инициативу" в Совбез ООН с предложением ввести гибридную "миротворческую миссию" по охране СММ ОБСЕ и поставить ее на линии разграничения. То есть, чтобы миротворцы охраняли одну часть Украины от другой, реализуя таким образом сценарий Кремля о "внутреннем конфликте, гражданской войне" и навсегда отрезав от Украины Донбасс ", - пояснила первый вице-спикер.

В связи с этим Геращенко заявила, что единственная миротворческая миссия, которая возможна на Донбассе - это миротворческая миссия ООН без россиян на всей оккупированной территории.

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При этом она напомнила, что введение миротворцев требует ратификации украинского парламента, и выразила убеждение, что "никогда украинский парламент не проголосует за гибридную российскую авантюру", которую поддерживает Зеленский. Также, по мнению Геращенко, против такой "миссии" на линии разграничения восстанут украинцы.

 

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Миротворцы, Ирина Геращенко, Армия, Война, Кандидат, Владимир Зеленский, АТО, Выборы 2019.
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