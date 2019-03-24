У Тимошенко опровергли заявление Луценко о подкупе избирателей

Новости Украины: В пресс-службе ВО "Батькивщина" заявили, что информация о якобы подкупе членов избирательной комиссии в Одесской области не соответствует действительности.

В партии "Батькивщина" заявили, что информация о задержании в Одесской участников сети подкупа избирателей с большой суммой наличных не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВО "Батькивщина".

"Официально заявляем, что мы крайне возмущены этой провокацией. Информация в СМИ не соответствует действительности, этот факт изъятия крупной суммы денег произошел в одном из отделений "ПриватБанка", который является государственным и никакого отношения к партийным офисам партии "Батькивщина" не", - говорится в заявлении партии.

В Батькивщине заявили, что "провокация направлена на дискредитацию политической силы и кандидата в президенты Юлии Тимошенко".

"Наши юристы готовят иск в суд о защите чести и достоинства. Предполагаем, что скорее всего это были деньги для избирательной сети БПП, которые хранились в государственном банке одним из народных депутатов политсилы президента, что было сделано с целью конфиденциальности", - добавили в партии.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил о предотвращении попытки подкупа в Одесской области членов избирательных комиссий одним из кандидатов на должность Президенты Украины. Правоохарнительным органам удалось разоблачить факты незаконной организации избирательного процесса и изъять 1,3 млн грн "черной налички".