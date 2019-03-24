Денисова направила в Раду ежегодный доклад относительно соблюдения прав человека

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова подала в Верховную Раду ежегодный доклад относительно соблюдения и защиты прав и свобод человека за 2018 год.

Людмила Денисова направила в парламент ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2018 год. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня подала в Верховную Раду Украины ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2018 год", - написала Денисова.

Она подчеркнула, что согласно статье 18 Закона "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" омбудсмен подает в Верховную Раду доклад в течение первого квартала каждого года.

"Обратилась к главе парламента Андрею Парубию с просьбой включить в календарный план десятой сессии ВР рассмотрение моего доклада на пленарном заседании", - добавила Денисова.

Напомним, в пятницу российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима по обвинению в "терроризме". Сам Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого приговора, а также из-за того, что к нему не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову.