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Геращенко о гибридной миротворческой миссии: Не слышала еще большего унижения для Украины

Геращенко о гибридной миротворческой миссии: Не слышала еще большего унижения для Украины
23:27 Вс, 24 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Геращенко заявила, что по поводу оккупированных территорий будут говорить с Москвой, а не с их "буратинами".

Украина в отношении оккупированных территорий будет говорить напрямую с Москвой, которая и развязала войну, а не с оккупационными псевдовластями - "буратинами". Об этом в Facebook написала первая заместитель Председателя Верховной Рады, уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Она напомнила, как "один оптимист" (нардеп Сергей Лещенко - ред.) в интервью "Новой газете" заявил, что "новый президент на волне популярности может посетить оккупированные территории; он говорил о Зе (Владимире Зеленском - ред.) и позиционирует себя как советника этого персонажа ".

"Пассаж о посещении президентом Украины оккупированных территорий - вполне укладывается в сценарий Кремля ... Кремль жестко шантажирует Киев, требуя все эти годы "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском ", развивая тезис "гражданской войны, внутреннего конфликта". Все эти годы мы, УКРАИНСКАЯ власть, жестко противостоим этому сценарию. В Минске мы отстаиваем один тезис - говорить с Москвой, которая развязала войну, а не с их буратинами ", - отметила Геращенко.

Она добавила, что "оптимистов все эти годы никогда не волновала война, более того, они гоняли по посольствам и мировым столицам и просили не давать оружие, джевелины, другую помощь, лишь бы досадить Порошенко".

"Теперь они пошли дальше - и озвучивают готовность признать марионеточную " власть " оккупированных территорий, о чем заявляют в московских газетах. Это вполне совпадает с видением Зе, выступающий за отрезание Украины от Донбасса, путем размещения гибридной миротворческой миссии на линии соприкосновения. Кстати, такую же версию "миротворцев" публично во время своих форумов поддержала и ЮВТ, хоть ей и ее команде в парламенте я пыталась донести ошибочность подобной инициативы ", - добавила Геращенко. Она подчеркнула, что "не слышала еще большего унижения для Украины".

"Раньше на оккупированные территории в ящике из-под мебели тайно," козьими тропами ", ездила пить водку с боевиками первый номер" Батькивщины ", которую Тимошенко втянула в ВР и ПАСЕ, Надя Савченко. Она не привезли оттуда ни одного заложника, только оружие для убийства украинцев. Теперь оптимисты предлагают ехать к боевикам новоизбранному президенту ...... Этого не будет ", - отметила она.

Геращенко уточнила, что "Порошенко обязательно приедет в Донецк и Луганск, освобожденных от орков. Как в течение всех этих лет, в отличие от ЮВТ, Зе, Г и других, он бывал в Авдеевке, Мариуполе, Катериновке, Широкино и других городах и городках украинского Донбасса ".

Геращенко: Сценарий Зеленского по миротворцам "путинский"

Ранее народный депутат, советник кандидата в Президенты Владимира Зеленского - Сергей Лещенко дал интервью "Новой газете", где, отвечая на вопрос о возможных изменениях в политике после выборов в отношении Донбасса и Крыма, сказал следующее:

"Смена власти в любом случае вызовет ожидания у народа. Вряд ли нам удастся добиться вывода российских сил с территории Украины, однако новый лидер может иначе выстроить гуманитарную политику на оккупированных территориях. Там у людей параноидальные страхи относительно Украины ... А украинская власть при Порошенко часто эти страхи только усиливала. Поэтому новый президент должен, наоборот, начать диалог с гражданами, живущими там. Смена власти может привести к разрядке в отношениях между людьми на оккупированных территориях и на территории, подконтрольной Киеву. Ну и конечно есть место для здорового авантюризма. Вот я сейчас спонтанно подумал, сидя здесь за столом, что следующий президент на волне популярности мог бы посетить оккупированные территории. Вот это был бы ход, был бы сигнал ".

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Ирина Геращенко, Депутат, Война, Президент, Заявление, Владимир Зеленский, АТО.
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