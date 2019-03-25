Штаб Порошенко ожидает извинений от Тимошенко "за сознательное тиражирование лжи"

Новости Украины: Штаб Порошенко: Тимошенко и Коломойский ведут совместную кампанию против Порошенко.

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко заявляют, что распространенная ранее также баллотирующейся в президенты лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко информация о якобы начале против П.Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов является фейком.

"Ю.Тимошенко в очередной раз убедительно защитила титул "баронессы лжи", которым ее не так давно и вполне заслуженно окрестила немецкая газета Handelsblatt. И так же подтвердила свое лидерство в рейтинге ложных заявлений украинских политиков по версии Vox Ukraine… Очередной фейк от Тимошенко - распространение ею дезинформации о якобы начале против П.Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов", - говорится в заявлении избирательного штаба П.Порошенко, обнародованнром в воскресенье.

В тексте говорится, что неправдивость утверждений Ю.Тимошенко подтвердило Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF): "На запрос украинских СМИ оно заявило, что не открывало никаких расследований в отношении президента Украины". В связи с этим в избирательном штабе П.Порошенко выразили убеждение, что упомянутое заявление Ю.Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и ожидают от нее извинений "за сознательное тиражирование лжи".

"Еще одним источником распространения фейка стал Интернет-ресурс, редактируемый и модерируемый известным черным пиарщиком, который свое далекое от журналистики грязное дело прикрывает репортерским статусом на канале "1 + 1", - говорится в тексте заявления.

"Такая синхронизация усилий еще раз доказывает, что (кандидат в президенты, шоумен – ИФ) Владимир Зеленский - далеко не единственный кандидат, фигурой которого (бизнесмен - ИФ) Игорь Коломойский "ходит" на этих выборах. Так же он поставил и на Юлию Тимошенко", - считают в штабе П.Порошенко.

В связи с этим, предвыборный штаб П.Порошенко призывает СМИ в последнюю неделю перед выборами особенно тщательно проверять информацию на предмет фейковости и недостоверности.

"Это, по сути, стало итогом многолетней коррупции, которая осуществлялась президентом и его ближайшими соратниками, бизнес-партнерами на оборонном бюджете. Когда ЕС против главы государства начинает коррупционное расследование, это говорит о том, что силовые структуры в Украине, к сожалению, не работают. Генпрокуратура и СБУ превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen, которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения", - сказала Ю.Тимошенко во время пресс-конференции в Луцке

Кроме того, по словам Ю.Тимошенко, стало известно, что в США также начато коррупционное расследование против окружения действующего президента. "По всем направлениям уже начали работать другие государства, тогда как силовые структуры в Украине не работают", - сказала она.