Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Зеленский заявил, об источниках финансирования своей президентской компании

Зеленский заявил, об источниках финансирования своей президентской компании
00:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Зеленский намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, что в фиксировании его президентской компании участвуют его партнеры из "Студии квартал 95", друзья и он сам.

"Наша кампания сегодня стоит 70 млн грн. Это деньги мои, деньги моих компаньонов, основателей "Студии квартал 95" и деньги друзей", - сказал он в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

По его словам, он также намерен идти со своей политической командой на парламентские выборы. Он также предлагает принять закон об импичменте.

"Есть цивилизованной способ убрать президента, погрязшего в коррупции или разворовывании хотя бы один раз - это закон об импичменте, которого нет. Очень простой способ. Не хотите верить моему опыту, опыту моего окружения? Что я честно вел свой бизнес? Нет проблем. Давайте примем одним из первых законов, что, собственно говоря, мы и хотим сделать - закон об импичменте", - предложил кандидат. В.Зеленский также выразил мнение, что сериал "Слуга народа" не является предвыборной агитацией.

"Слуга народа" появился до всех политических историй в нашей жизни. Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Может быть мечта агитацией, не мне судить", - отметил шоумен.

Зеленский предлагает снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей

Отвечая на вопрос о своем участии в составе кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмc", В.Зеленский рассказал: "Я не просто вышел из этой компании, я подписал выходы, независимо от того как завершатся выборы, вообще из всех структурных компаний "Студии квартал 95", одним из учредителей которых я есть". Кандидат пояснил, что это процесс, который требует времени.

"Это долгая юридическая цепочка, но для этого не надо ждать пять лет. В течение нескольких месяцев завершится вся юридическая сделка", - проинформировал В.Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кандидат, Владимир Зеленский, Избирательная компания, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь