Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Чубаров назвал количество украинцев в Сирии, нуждающихся в помощи

Чубаров назвал количество украинцев в Сирии, нуждающихся в помощи
10:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 75 граждан Украины находятся в тяжелых условиях на территории Сирии и просят помощи.

Меджлису крымскотатарского народа ныне известно о 75 граждан Украины, находящихся в тяжелых условиях на территориях Сирии с разрушенной инфраструктурой и обращающихся за помощью о возвращении их в Украину, сообщает народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину. Сегодня в Меджлисе крымскотатарского народа известно о 75 людях (21 женщина, 54 малолетних детей), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой", - написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что с целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны, Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты у собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, информировать по адресу: [email protected]a.gov.ua", - написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате авиаудара по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб возросло до 15. Вооруженная сирийская оппозиция сообщила, что удар нанесли пять самолетов ВКС России, взлетевших с авиабазы Хмеймим. В зоне деэскалации в Идлибе с начала года погибло по меньшей мере 166 сирийцев, более 470 пострадали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Помощь, Рефат Чубаров, Граждане Украины, Война в Сирии, Количество находящихся в Сирии украинцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь