Чубаров назвал количество украинцев в Сирии, нуждающихся в помощи

Новости Украины: Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 75 граждан Украины находятся в тяжелых условиях на территории Сирии и просят помощи.

Меджлису крымскотатарского народа ныне известно о 75 граждан Украины, находящихся в тяжелых условиях на территориях Сирии с разрушенной инфраструктурой и обращающихся за помощью о возвращении их в Украину, сообщает народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину. Сегодня в Меджлисе крымскотатарского народа известно о 75 людях (21 женщина, 54 малолетних детей), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой", - написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что с целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны, Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты у собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, информировать по адресу: [email protected]a.gov.ua", - написал парламентарий.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате авиаудара по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб возросло до 15. Вооруженная сирийская оппозиция сообщила, что удар нанесли пять самолетов ВКС России, взлетевших с авиабазы Хмеймим. В зоне деэскалации в Идлибе с начала года погибло по меньшей мере 166 сирийцев, более 470 пострадали.