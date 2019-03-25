Выборы президента 2019: 25 марта - последний день для смены места голосования

Новости Украины: В понедельник, 25 марта, в Украине заканчивается срок подачи заявлений для смены места голосования в первом туре выборов президента Украины.

Сегодня, 25 марта, - последний день, когда можно подать заявление для смены места голосования в первом туре выборов президента Украины 2019. Об этом говорится в разъяснении на сайте Государственного реестра избирателей.

"Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, то есть до 25 марта 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что временная смена места голосования без изменения избирательного адреса обеспечивает включение избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке единовременно исключительно в день голосования - 31 марта 2019 года.

При этом, в случае проведения второго тура выборов, избирателям, которые будут находиться не по своему избирательному адресу и захотят проголосовать, нужно будет снова не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования обратиться в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей о временном изменении места голосования. В Государственном реестре избирателей также напомнили, что заявление избирателя о временном изменении места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично. Передача указанного заявления по обычной или электронной почте законодательством не предусмотрена.

К заявлению необходимо приложить документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. В случае если к заявлению прилагаются копии документов их оригиналы предъявляются орган ведения Реестра для проверки верности этих копий.

"К таким документам можно отнести справку с места работы, справку с места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, проездные документы, путевка в санаторий, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица. (Перечень таких документов не является исчерпывающим)", - сообщили в Государственном реестре избирателей.

Также в ведомстве предостерегли руководителей органов ведения Государственного реестра избирателей о недопустимости отказа в принятии заявлений к рассмотрению из-за непредставления избирателем копии паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины).

"В то же время подчеркиваем необходимость всестороннего содействия каждому избирателю в реализации им права голоса путем временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - подчеркнули в Государственном реестре избирателей.

Избиратели, избирательный адрес которых находится в оккупированном Россией Крыму, могут не добавлять к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. В случае обращения в орган ведения Реестра избирателя, у которого нет зарегистрированного места жительства, ему предлагается определить свой избирательный адрес по согласованию с центром учета, который в соответствии с законом ведет учет бездомных лиц, или социальной службой, в составе которой создано структурное подразделение для ведения учета бездомных лиц.

Заявление избирателя, избирательный адрес которых находится за пределами Украины, и который будет находиться в день выборов Президента Украины на территории Украины, принимается органом ведения Реестра по указанному в заявлении месту пребывания или местонахождению избирательного участка, участка для голосования, который он просит определить местом его голосования, или органом ведения Реестра в Министерстве иностранных дел Украины.

Если избиратель, который проживает в Украине, и будет находиться в день выборов за ее пределами, он может обратиться с заявлением о временном изменении места голосования в орган ведения Реестра по своему избирательному адресу или в орган ведения Реестра в Министерстве иностранных дел Украины.

Заявление избирателя, избирательный адрес которого находится за пределами Украины, с просьбой временно изменить место голосования на выборах Президента Украины на другой зарубежный избирательный участок (участок для голосования), принимается органом ведения Реестра в Министерстве иностранных дел Украины.

Более 265 тысяч украинцев по состоянию на 25 марта временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом говорят данные Государственного реестра избирателей.

"Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 265 476 (лиц - прим. ред.)", - говорится в данных реестра по состоянию на 25 марта.

Среди них - 52 тысячи 387 членов окружных и участковых избирательных комиссий. По данным реестра, 42 тысячи 126 человек выбрали местом голосования избирательный участок в Киеве, 23 тысячи 346 человек - в Киевской области. Тем временем в Киеве числится 15 тысяч 731 человек, у которых избирательный участок соответствует зарегистрированному месту проживания, в Киевской области таких - 9 тысяч 726 человек.

Добавим, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. В бюллетене будет указано 39 кандидатов на пост главы государства. В случае проведения второго тура выборов, повторное голосование должно состояться 21 апреля 2019 года.