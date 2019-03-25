В ОРЛО называли причину отказа открыть КПВВ "Золотое" с их стороны

Новости Украины: Боевики заявили, что не могут открыть КПВВ "Золотое" со стороны оккупированной территории Луганской области, так как данная территория еще не разминирована.

Причиной отказа со стороны боевиков открыть со стороны оккупированной территории Луганской области КПВВ "Золотое" называется заминированная с контролируемой ими стороны близлежащая территория.

"Заявляют: не готовы (открыть КПВВ – прим. ред), потому что не разминирована та сторона. За три года вы не смогли разминировать?", - сказал Е.Марчук в понедельник утром.

При этом он выразил убеждение, что при желании подразделение российских инженерных войск вполне могло бы разминировать эту территорию за пару дней.

Е.Марчук добавил, что через день – 27 марта, - на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина поставит перед российской стороной вопрос открытия этого КПВВ.

"Украина поставит вопрос перед российской стороной: поясните миру, почему вы не соглашаетесь на то, чтобы открыть "Золотое"?", - сказал представитель Украины в ТКГ.

Также Е.Марчук выразил недоумение поведением по данному вопросу представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"В таких случаях, как я понимаю, СММ ОБСЕ могла бы проявлять активность", - выразил убеждение он.

Как сообщалось, в Госпогранслужбе Украины накануне сообщали, что в воскресенье командующий Объединенных сил Сергей Наев и представители местных органов государственной власти в одностороннем порядке открыли КПВВ "Золотое" в Луганской области.

"По состоянию на 14.30 пограничники пропустили в "серую зону" и в обратном порядке 56 граждан и 142 транспортных средства. Лиц, прибывших со временно оккупированной территории Луганщины, или тех, которые намеревались туда проследовать пограничники не зафиксировали", - сообщала пресс-служба ведомства.

В информации отмечалось, что наряду с открытием украинской стороной КПВВ, оккупационная власть временной оккупированных территорий Украины отказалась открыть контрольный пункт въезда-выезда напротив него, "демонстрируя пренебрежение принципами морали и нормами международного права".