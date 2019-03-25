Геращенко: Украина предложила РФ обмен заложников по формуле "25 на 25"

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что украинская сторона предложила обменять 25 осужденных в Украине россиян на 25 украинцев.

Украинская сторона предложила Российской Федерации 30 марта провести обмен 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в Украине россиян, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных", - сказала И.Геращенко украинским телеканалам в понедельник.

"Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста", - добавила она.

И.Геращенко отметила, что для этого необходимо согласие российской стороны.

Как сообщалось, в пятницу российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима по обвинению в "терроризме". Сам Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого приговора, а также из-за того, что к нему не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях. В сентябре стало известно, что он оказался в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ. Девушка, к которой ехал Гриб, позже в интервью призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ Российской Федерации.