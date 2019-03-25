Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Геращенко: Украина предложила РФ обмен заложников по формуле "25 на 25"

Геращенко: Украина предложила РФ обмен заложников по формуле "25 на 25"
12:24 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что украинская сторона предложила обменять 25 осужденных в Украине россиян на 25 украинцев.

Украинская сторона предложила Российской Федерации 30 марта провести обмен 25 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 25 осужденных в Украине россиян, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Мы с Евгением Кирилловичем Марчуком – представителем Украины в Трехсторонней контактной группе – направили 16-ое письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных", - сказала И.Геращенко украинским телеканалам в понедельник.

"Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев – политзаключенных Кремля. И остается неизменной наша позиция: забрать 19 наших с оккупированных территорий, мы готовы помиловать 72 сепаратиста", - добавила она.

И.Геращенко отметила, что для этого необходимо согласие российской стороны.

Как сообщалось, в пятницу российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима по обвинению в "терроризме". Сам Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого приговора, а также из-за того, что к нему не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях. В сентябре стало известно, что он оказался в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ. Девушка, к которой ехал Гриб, позже в интервью призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ Российской Федерации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ирина Геращенко, Предложение, Обмен, 25 украинцев, 25 россиян, осужденных в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь