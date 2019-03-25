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В ЦИК не исключают задержек в подсчете голосов на выборах: названа причина

В ЦИК не исключают задержек в подсчете голосов на выборах: названа причина
13:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о возможных задержках в подсчете голосов в связи с возможными правонарушениями.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук не исключает задержек в подсчете голосов по результатам голосования на выборах Президента Украины 31 марта. Об этом она рассказала в интервью газете "Сегодня", опубликованном в понедельник, 25 марта.

"Бесспорно, могут возникнуть задержки, потому что если будет установлен факт правонарушения, требующий совершения определенных процессуальных действий, даже мы это обсуждали с правоохранительными органами – в отношении там доступа к избирательной документации, такое – оно может приостановить работу комиссии", - сказала она.

Кроме того, Слипачук отметила, что задержки возможны также из-за "простого человеческого фактора" или в случае силового противостояния.

"Очень простой человеческий фактор, который может сыграть определенную роль, да. Опять же, если будет разыгран какой-то такой силовой сценарий, это может сбить работу комиссии", - подчеркнула она.

При этом Слипачук акцентировала, что официальные наблюдатели должны "не тянуть" с фиксированием нарушений и вызывать, при необходимости, представителей правоохранительных органов.

Глава ЦИК также отметила, что сложностей в работе избирательных комиссий добавляет количество кандидатов в президенты — 39: "Даже раскладывать эти бюллетени в соответствии со всеми получившими голоса".

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года.

Выборы президента 2019: 25 марта - последний день для смены места голосования

ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидатов. Позже пять кандидатов отказались баллотироваться. По состоянию на 25 марта ЦИК зарегистрировала 2020 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

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Задержки, Подсчет голосов, ЦИК Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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