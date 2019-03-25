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Климкин отреагировал на визит Бойко и Медведчука в Москву: Что это было?

Климкин отреагировал на визит Бойко и Медведчука в Москву: Что это было?
14:40 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что хотел бы знать, какие вопросы обсуждал кандидат в президенты Юрий Бойко с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что хотел бы очень услышать не только как чиновник, но и как гражданин Украины обсуждал ли во время своего визита в Москву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и Виктор Медведчук освобождение украинских политзаключенных и военнопленных, а также возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

По словам Климкина, если данные вопросы вообще не обсуждались, то у чиновника имеется один вопрос, с какой целью была осуществлена поездка. При этом, по мнению главы МИД Украины, таким способом кандидат в президенты Украины пытался продемонстрировать свою позицию.  Относительно также визита Виктора Медведчука в Москву, то ничто в его контактах с Россией не является неожиданностью. 

Климкин считает, что переговоры по всем вопросам нужно вести только с президентом России, который фактически определяет всю повестку дня.

Напомним, 22 марта 2019 года стало известно, что кандидат в президенты Украины, один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в Москве встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Медведчук, в частности, обратился к российской стороне с просьбой начать прямые поставки газа Украине.

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Все по теме:

Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Павел Климкин, Визит в Москву, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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