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Россия передумала отправлять наблюдателей на выборы в Украину

Россия передумала отправлять наблюдателей на выборы в Украину
14:38 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: В МИД России снова заявили, что не будут направлять наблюдателей на выбора в Украину.

Российская Федерация передумала отправлять 24 граждан РФ в составе миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ для наблюдения на выборах президента Украины из-за "угрозы преследования". Об этом 25 марта сообщил МИД РФ.

"Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей в Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования", - говорится в заявлении.

В РФ утверждают, что Киеву "есть что скрывать от своего населения и от международного сообщества".

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В российском ведомстве заявили, что "намерены внимательно следить за ходом избирательной кампании в Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ".

"Рассчитываем, что БДИПЧ по итогам украинских выборов, несмотря на отсутствие в стране российских наблюдателей, сможет предоставить международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия и, не опасаясь вызвать негативную реакцию покровительствуемых Западом украинских властей", - заявили в РФ.

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Выборы, Россия, МИД России, БДИПЧ, Выборы 2019.
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