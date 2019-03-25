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МИД: Украинцы в РФ не смогут проголосовать на выборах президента

МИД: Украинцы в РФ не смогут проголосовать на выборах президента
15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Находящиеся в РФ украинцы смогут проголосовать на выборах президента Украины, только выехав за пределы России.

В обязанности Министерства иностранных дел Украины входит обеспечение условий для голосования украинцев за рубежом, однако из-за невозможности обеспечить их безопасность в России пребывающие в этой стране украинцы смогут отдать свой голос на выборах президента только выехав в другое государство, напоминает глава МИД Павел Климкин.

"Мы должны создать условия для того, чтобы все проголосовали за границей, но те, кто находится на территории России - страны агрессора, они могут голосовать за пределами России. Мы не можем проводить выборы на территории страны-агрессора, в том числе из-за опасности для наших граждан", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Глава МИД подчеркнул, что сотрудники ФСБ РФ отслеживают украинцев, посещавших консульства в России.

"У нас даже в последнее время падает количество консульских действий. Когда мы спрашиваем почему, то ответ прост - украинцы боятся приходить, поскольку потом к ним приходит ФСБ", - рассказал он.

Комментируя тезис о том, что не открыв избирательные участки в РФ МИД тем самым лишил возможности проголосовать очень большое количество граждан Украины, министр отметил: "Во время последних президентских выборов на всех участках в России проголосовали 1100 человек... Манипулировать тем, что миллионы украинцев не смогут проголосовать не нужно".

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Глава украинской дипломатии вновь напомнил, что в Украине не будет ни долгосрочных, ни краткосрочных российских наблюдателей. "Наблюдатели страны-агрессора, которая нарушила все возможные и невозможные принципы международного права, принципы морали, не могут наблюдать за тем, как происходят демократические выборы", - выразил убеждение П.Климкин, добавив, что российские наблюдатели работают "не на демократию, а на соответствующие спецслужбы".

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

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Выборы, Россия, МИД, Павел Климкин, Выборы 2019.
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