Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Парламентские выборы 2019: в Раду могут пройти шесть политсил

Парламентские выборы 2019: в Раду могут пройти шесть политсил
16:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По данным совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, шансы на попадание в Раду имеют шесть политсил.

Партии "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа" преодолевают 5%-й проходной барьер на парламентских выборах, Радикальная партия Олега Ляшко находится на грани прохождения.

Как свидетельствуют результаты совместного социсследования КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5-14 марта 2019 года, среди всех опрошенных респондентов за партию "Слуга народа" проголосовали бы 15,6%, за "Батькивщину" – 10,9%, "БПП "Солидарность" – 9%. Партии "Гражданская позиция" и "Оппозиционная платформа" готовы поддержать 5,7% и 5,8% опрошенных соответственно. При этом за Радикальную партию отдали бы голоса 3,4% украинцев, чего не достаточно для прохождения в парламент следующего созыва.

В то же время, среди тех, кто пойдет на избирательные участки и определился с выбором, "Слугу народа" намерены поддержать 24,8% респондентов, ВО "Батькивщину" – 17,6%, "БПП "Солидарность" – 14,7%.

МИД: Украинцы в РФ не смогут проголосовать на выборах президента

Партию "Гражданская позиция" поддерживают 9,3% определившихся с выбором, "Оппозиционную платформу" – 9,2%. а Радикальную партию – 5,3%, и она преодолевает проходной барьер.

Опрос проводился 5-14 марта среди 15 тыс. респондентов старше 18 лет во всех областях Украины (без учета оккупированных территорий Крым и Донбасса). Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, Гражданская позиция, солидарность, БПП, Парламентские выборы 2019, Оппозиционная платформа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь