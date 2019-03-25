Парламентские выборы 2019: в Раду могут пройти шесть политсил

Новости Украины: По данным совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг, шансы на попадание в Раду имеют шесть политсил.

Партии "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Гражданская позиция", "Оппозиционная платформа" преодолевают 5%-й проходной барьер на парламентских выборах, Радикальная партия Олега Ляшко находится на грани прохождения.

Как свидетельствуют результаты совместного социсследования КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг", проведенного 5-14 марта 2019 года, среди всех опрошенных респондентов за партию "Слуга народа" проголосовали бы 15,6%, за "Батькивщину" – 10,9%, "БПП "Солидарность" – 9%. Партии "Гражданская позиция" и "Оппозиционная платформа" готовы поддержать 5,7% и 5,8% опрошенных соответственно. При этом за Радикальную партию отдали бы голоса 3,4% украинцев, чего не достаточно для прохождения в парламент следующего созыва.

В то же время, среди тех, кто пойдет на избирательные участки и определился с выбором, "Слугу народа" намерены поддержать 24,8% респондентов, ВО "Батькивщину" – 17,6%, "БПП "Солидарность" – 14,7%.

Партию "Гражданская позиция" поддерживают 9,3% определившихся с выбором, "Оппозиционную платформу" – 9,2%. а Радикальную партию – 5,3%, и она преодолевает проходной барьер.

Опрос проводился 5-14 марта среди 15 тыс. респондентов старше 18 лет во всех областях Украины (без учета оккупированных территорий Крым и Донбасса). Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%.