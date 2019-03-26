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Порошенко и Леван наладили украинско-шведский диалог

Порошенко и Леван наладили украинско-шведский диалог
18:14 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко и премьер Швеции обсудили сотрудничество двух стран.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонную беседу с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном, в ходе которой стороны отметили динамичный характер двустороннего украинско-шведского диалога, а также активное взаимодействие сторон на международной арене.

"Глава государства высоко оценил неизменную позицию Швеции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил благодарность за практическую помощь шведской стороны в преодолении последствий российской агрессии и реализации политики реформ в Украине", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины во вторник.

П.Порошенко выразил надежду на дальнейшее укрепление санкционной политики ЕС против России, в том числе так называемого Азовского пакета.

Он также отметил важность активизации усилий с целью безотлагательного освобождения украинских заложников, в том числе украинских моряков, из российских тюрем.

"Особое внимание было уделено реализации при активном участии Швеции предложения по размещению миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе", - говорится в сообщении.

Собеседники согласились с необходимостью закрепления позитивных тенденций в двусторонней торговле и инвестиционном сотрудничестве между двумя странами.

Напомним, во вторник президент Украины Петр Порошенко провел телефонную беседы с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

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Украина, Швеция, Петр Порошенко, Стефан Левен.
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