Материалы НАПК о сомнительных взносах в фонд Зеленского уже в полиции

Новости Украины: НАПК обратилось в полицию из-за неправомерных взносов в фонд кандидата Владимира Зеленского.

НАПК передало в Национальную полицию материалы о неправомерных взносах в избирательный фонд кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член НАПК Наталья Корчак.

"Есть второй случай передачи в Национальную полицию материалов о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя накопительного счета избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Выявлены нарушения в осуществлении добровольных взносов от физических лиц в избирательный фонд на общую сумму 3778 032,63 грн", - подчеркнула она.

Корчак также отметила, что реагируя на требование НАПК, распорядитель в Госбюджет вернул только 90 632,00 грн. В свою очередь НАПК повторно сообщила распорядителю о предоставлении взносов с нарушениями, и о том, что это средства, от которых распорядитель счета должен отказаться (согласно части 8 статьи 43 ЗУ "О выборах Президента Украины»).

"Как уже стало понятно, распорядитель отказался не от взносов лиц, которые согласно Закону не имеют права осуществлять такие взносы, а от получения письма НАПК относительно поступления взносов с нарушениями. Отныне будет иметь дело с Нацполицией. Честные выборы - это уважение к закону. Даже для тех, кому "закон - не писан", - резюмировала Корчак.

Ранее НАПК передало в Нацполицию материалы в отношении распорядителя избирательного фонда Анатолия Гриценко из-за поступления неправомерных взносов более чем на три миллиона гривень.