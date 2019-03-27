Порошенко - Путину: Мы остановили вас в 2014 году, остановим и сейчас

Новости Украины: Глава государства говорит, что у Путина есть план по срыву выборов в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Президент РФ Владимир Путин постарается организовать движения радикалов, чтобы сорвать выборы в Украине, но у него ничего не получится.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 26 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Он (Путин - ред) будет делать все возможное, чтобы помешать нашему пути вперед, будет пытаться дестабилизировать внутреннюю ситуацию, организовать движения радикалов, которые сделают все возможное, чтобы сорвать выборы, чтобы на выборах пролилась кровь. Но господин Путин, ничего у вас не выйдет. Мы остановили вас в 2014 году, остановим и сейчас", - сказал Порошенко.

Он отметил, что состояние готовности наших вооруженных сил значительно повысит цену, которую придется заплатить агрессору за "возможную авантюру в виде продолжения вторжения на суверенную территорию Украины оккупационных иностранных войск".