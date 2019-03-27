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Порошенко рассказал, когда Украина станет энергетически независимой

Порошенко рассказал, когда Украина станет энергетически независимой
08:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: По словам президента, в 2021-2022 годах Украина может стать энергетически независимой.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может достичь полной энергетической независимости в 2021-2022 годах.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Украине вешали на шею ярмо в виде обязательств покупать 52 млрд газа в год (по газовому контракту с РФ - ред.). Хочу еще раз напомнить, что в 2017 году Украина использовала 14 млрд кубов вместо 52, в 2018 году Украина использовала 10,5 млрд кубов.

Я подчеркиваю, если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергетически независимой, мы прекратим импортировать газ", - заверил президент.

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Он добавил, что на достижение энергонезависимости направлены, в том числе, монетизация субсидий, повышение энергоэффективности и интеграция в европейскую энергосистему.

Порошенко убежден, что пророссийских политиков такая позиция не устраивает.

"Еще выборов нет, а они, Бойко с Медведчуком, уже побежали говорить с Медведевым. Они не говорят о том, чтобы освободить наших военных, они не говорят о том, чтобы вывести оккупационные войска, они не говорят о прекращении войны, у них нет с РФ других тем разговора, кроме закупки газа", - отметил он.

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Газ, Энергетика, Россия, Петр Порошенко.
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