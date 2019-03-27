Зеленский ответил Вакарчуку и потроллил Тимошенко

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отреагировал на призыв певца Святослава Вакарчука ответственно голосовать на выборах и потроллил Юлию Тимошенко

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского пошутила по поводу призыва лидера популярной украинской группы "Океан Эльзы" голосовать ответственно на выборах президента Украины 31 марта.

Сообщается, что на официальной странице в Instagram кандидат на пост главы государства Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, которое подписал "чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все". На фото можно увидеть Владимира Зеленского со своими коллегами по студии "Квартал 95", которые едят хот-доги на заправке.

Ранее сообщалось, что популярный украинский певец Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом голосовать на выборах президента Украины ответственно, а не "по приколу", и напомнил, что свобода – это не авантюра. Вакарчук призвал помнить, что тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Он заявил, что "будущее нельзя выиграть в лотерею, и будущее – это не прикол".

Более того, снимок перекликается с Instagram-записью другого кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, как она по дороге на Донбасс, неподалеку от Славянска, съела на заправке "любимый хот-дог".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дорогою на Донбас. Десь неподалік Слов’янська. Улюблений #ХотдогНаЗаправці Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko) 17 Мар 2019 в 5:48 PDT

Напомним, уже в это воскресенье, 31 марта, в Украине пройдут выборы президента Украины. На пост главы государства баллотируются 39 кандидатов. Около 316 тыс. граждан Украины сменили место голосования на президентских выборах, преимущественно это жители Донецкой и Луганской областей.