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Число украинских политзаключенных в РФ приближается к сотне

Число украинских политзаключенных в РФ приближается к сотне
17:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: По словам адвоката Николая Полозова, число украинских политзаключенных в России приближается к сотне, половина из которых - крымские татары.

Количество украинских политзаключенных в РФ приближается к 100, при этом, более половины из них - это крымские татары. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"Количество украинских политзаключенных приближается к 100. Более половины из них - крымские татары", - сообщил Полозов.

Он отметил, что во временно оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку.

"Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года", - написал адвокат.

В Крыму российские силовики проводят около 25-ти обысков одновременно

По его словам, фабрикуя уголовные дела против граждан Украины - крымских татар, обвиняя их в экстремизме и терроризме, российские власти преследуют две задачи.

"Запугать крымских татар и подавить любой протест против незаконных действий оккупационных властей. Попытаться репрессиями радикализировать крымскотатарский народ до уровня северокавказских республик и тем самым приступить к окончательному решению крымскотатарского вопроса на территории полуострова", - пояснил защитник.

Как сообщалось ранее, в тюрьмах оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 украинца. Задержанные после обысков в оккупированном Крыму активисты помогали политзаключенным.

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Украинцы, РФ, Крымские татары, Репрессии, Политзаключенные.
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